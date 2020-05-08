Флориду Чантурию увидели в клипе Little Big. Карьере в «Ленинграде» конец?

Певица Флорида Чантурия снялась в новом клипе группы Little Big на песню Hypnodancer. Но это еще не значит, что она покинула «Ленинград». Этот нюанс прояснил для «360» пресс-секретарь и гитарист группировки Сергея Шнурова Дмитрий Гугучкин.

«Ну и что? Ее пригласили, она согласилась. Я не знаю подробностей, честно говоря», — сказал он.

В «Ленинграде» нет никаких правил, запрещающих участникам выступать в других коллективах. Каждый решает этот вопрос самостоятельно.

«Что значит запрещает? Каждый вопрос решается по конкретной ситуации. Говорить о том, что запрещаем — не запрещаем, это некорректна формулировка», — добавил Гугучкин.

В новом клипе Little Big музыкальные исполнители играют роли мошенников. Он грабят посетителей казино, отвлекая их гипнотическими танцами. В клипе засветились блогер Руслан Усачев, сценарист и ведущий Александр Гудков, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Клип посмотрели уже почти три миллиона раз.