Фюрер Билана: студия творчества в Самаре вступилась за певца
Информацию о новом конфузе Билана, который обратился к представителю студии «мой любимый фюрер», Сизова в разговоре с РИА «Новости» назвала нелепицей.
Билан вернулся в Самару с концертом. И снова опозорилсяПодробнее
«Мне вообще неприятна эта ситуация, как из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного, нужно раздувать такие вот истории», — заметила женщина, добавив, что отвечать на «такие глупости» нет никакого желания.
Приезд Димы Билана в студию Екатерина Сизова назвала «прекрасным праздником» для детей.
«Мы подарили ему песню, он нам подарил хорошее настроение, <…> будущую детскую площадку», — заключила женщина.
В Самаре Билан выступал с обещанным концертом. Он вернулся после того, как нетрезвым появился на сцене во время празднования Дня города. Перед выступлением певец побывал у детей с особенностями развития.
В студии инклюзивного творчества он согласился послушать подготовленную воспитанниками песню, назвав одну из сотрудниц студии mein liebe Führer.