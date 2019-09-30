Фюрер Билана: студия творчества в Самаре вступилась за певца

В Самаре не стали комментировать фразу Димы Билана во время визита в студию инклюзивного творчества. Ее руководитель Екатерина Сизова заявила, что артист подарил студии праздник.

Информацию о новом конфузе Билана, который обратился к представителю студии «мой любимый фюрер», Сизова в разговоре с РИА «Новости» назвала нелепицей.

Билан вернулся в Самару с концертом. И снова опозорился Подробнее

«Мне вообще неприятна эта ситуация, как из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного, нужно раздувать такие вот истории», — заметила женщина, добавив, что отвечать на «такие глупости» нет никакого желания.

Приезд Димы Билана в студию Екатерина Сизова назвала «прекрасным праздником» для детей.

«Мы подарили ему песню, он нам подарил хорошее настроение, <…> будущую детскую площадку», — заключила женщина.

В Самаре Билан выступал с обещанным концертом. Он вернулся после того, как нетрезвым появился на сцене во время празднования Дня города. Перед выступлением певец побывал у детей с особенностями развития.

В студии инклюзивного творчества он согласился послушать подготовленную воспитанниками песню, назвав одну из сотрудниц студии mein liebe Führer.