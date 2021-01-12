Физиотерапевты подключились к восстановлению актрисы Алисы Фрейндлих

«У нас все стабильно, лечебная физкультура с сегодняшнего дня дополняется физиотерапевтическими процедурами», — рассказали сотрудники лечебного учреждения.

По словам медиков, зараженная коронавирусом Алиса Бруновна дышит как самостоятельно, так и с помощью кислородной поддержки. Она использует маску по установленному специалистами графику.

Накануне врачи сообщили, что компьютерная томография показала уменьшение степени поражения легких у артистки. Помимо прочего, на днях была выписана внучка артистки Анна.

В Большом драматическом театре рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована в петербургский центр имени Соколова 25 декабря. Актрисе поставили диагноз COVID-19. На тот момент поражение легких у женщины составляло 80%.