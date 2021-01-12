12 января 2021, 16:43
Физиотерапевты подключились к восстановлению актрисы Алисы Фрейндлих
Физиотерапевты подключились к восстановлению здоровья советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова Федерального медико-биологического агентства, пишет сайт «Петербургский дневник».
«У нас все стабильно, лечебная физкультура с сегодняшнего дня дополняется физиотерапевтическими процедурами», — рассказали сотрудники лечебного учреждения.
По словам медиков, зараженная коронавирусом Алиса Бруновна дышит как самостоятельно, так и с помощью кислородной поддержки. Она использует маску по установленному специалистами графику.
Накануне врачи сообщили, что компьютерная томография показала уменьшение степени поражения легких у артистки. Помимо прочего, на днях была выписана внучка артистки Анна.
В Большом драматическом театре рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована в петербургский центр имени Соколова 25 декабря. Актрисе поставили диагноз COVID-19. На тот момент поражение легких у женщины составляло 80%.