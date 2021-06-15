Физиономист прокомментировала реакцию Бузовой на вопросы Губерниева

Певицу Ольгу Бузову пригласили в эфир телеканала «Матч ТВ», чтобы обсудить игру российской сборной на Евро-2020. Но вместо этого вышел очередной скандал — Бузова расплакалась после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева про «коньяк по утрам». Физиономист Светлана Филатова рассказала Life, что может означать реакция артистки.

«Тут два способа уйти от ответа. Сначала она расплакалась — это ее излюбленный прием. И вторая манипуляция — перевести стрелки на то, какой он [Губерниев] плохой, какой он „не мужчина“, какое он „дно“ и так далее. То есть получается, по сути, на вопрос-то она не ответила, она не сказала: „А с чего вы вообще это взяли?“ Не было удивления на лице», — заявила Филатова.

По ее словам, бурная реакция Ольги на провокацию Губерниева означает, что комментатор попал в точку, и Бузовой хорошо знакомо то, о чем он сказал. Человек, которому предъявили какие-либо обвинения, отреагирует на них более спокойно, в случае, если они ложны, считает Филатова.

К слову, после эфира Губерниев извинился перед Бузовой. По его словам, он не думал, что «невинный вопрос о взаимоотношениях Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы».