Физиономист проанализировал последнее интервью с Болдуином после трагедии на съемках

Физиономист Алексей Крутилин проанализировал речь и жесты Болдуина во время интервью изданию ABC. Специалист рассказал, можно ли верить словам актера о том, что он не нажимал спусковой крючок пистолета. Об этом написал Life.

Крутилин считает, что жесты актера во время интервью говорят о том, что он находится в стрессе, но говорит правду. Однако физиономиста настораживает непроизвольное движение рукой, которое делает Болдуин во время слов о том, что он не нажимал на курок.

«Меня смущает один жест правой рукой, когда он произносит этот ответ. Жест-иллюстратор, который он резко обрывает. На видео, когда он говорит „Нет-нет, никогда“, и камера с лица съезжает вниз, то видно, что правой рукой он как будто бы хочет продемонстрировать, что он так не делает, нажимая курок. Этот жест меня очень сильно смущает. В данном случае я склонен ему верить, что он не стрелял, но оружие в руках держал», — уточнил специалист.

Также он добавил, что все интервью могло быть согласовано с адвокатом актера, а все его жесты и речь могли оказаться простой постановкой.