Фитнес-модель объяснила, как бодипозитив может навредить здоровью

Бодибилдерша и фитнес-модель Яна Кузнецова в разговоре с РИА ФАН рассказала, что думает о бодипозитиве. Также спортсменка рассказала, как нужно питаться, чтобы оставаться в форме и сохранять крепкое здоровье.

По словам Кузнецовой, к движению бодипозитива она относится скептически. Главное — в первую очередь думать о своем здоровье.

«Я не за то, что надо любить себя такой, какая есть. Но я не только за красоту, хоть это и красиво. В первую очередь здоровый образ жизни и занятия спортом — это здоровье. Ожирение действует на сердечно-сосудистую систему, к пожилому возрасту могут болеть суставы, позвоночник, поэтому от лишнего веса надо избавляться. Нужно следить за здоровьем, чтобы максимально продлить себе жизнь», — сказала спортсменка.

Чтобы сохранить хорошую фигуру, нужно ограничить потребление мучного, сладкого и жирного. В небольших количествах все это не нанесет вреда, но увлекаться не стоит.

Сама спортсменка ест все, но перед соревнованиями ограничивает потребление молочных продуктов.

По словам Яны, нужно следить, чтобы питание было разнообразным и насыщенным белками, жирами и полезными углеводами.

«Можно есть не только овсянку по утрам, как советует интернет. Можно по утрам съесть и белок, и жир, а углеводы поесть уже в отдельный прием пищи. Овощи можно употреблять столько, сколько хочется. Белка много есть не нужно. Примерно на один килограмм — 0,7 -1,5 грамма белка. Иными словами — это 300 граммов сырого мяса и пару яиц в день», — пояснила Кузнецова.