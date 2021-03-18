Фирсов рассказал, в чем его обвиняют после смерти Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, что после смерти супруги на него обрушилось множество обвинений. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Про Фирсова писали, что он был женат на Легкоступовой из-за выгоды, был альфонсом и виновен в смерти певицы. Некоторые считают, что она умерла от того, что он ее бил. Фирсов объяснил, что это не так.

«Да она такой была человек — на нее голос нельзя повысить, она бы сразу пинками из дома погнала», — рассказал он.

Также Фирсов добавил, что про него даже писали, что он чуть ли не серийный убийца, хотя никаких доказательств этого нет. Тому, что он причастен к смерти Легкоступовой, также нет никаких доказательств.

Фирсов поделился, что тяжело переживает смерть супруги. Вначале он даже хотел умереть, но потом ушел в монастырь.

«Когда-то я катал на яхте группу монахов. Узнав о моей теперешней ситуации, они позвонили и сказали: „Тебе надо срочно к нам, приезжай, настрой свою душу на продолжение жизни“. И я поехал, провел в монастыре довольно длительный срок», — рассказал он.