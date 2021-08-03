Юрист: Баскова не получится привлечь за рекламу финансовой пирамиды

Певец Николай Басков снялся в рекламе финансовой пирамиды «Кэшбери». Адвокат, судья Дмитрий Зацаринский объяснил ИА НСН, почему за это звезду нельзя привлечь к ответственности.

«Ему просто заплатили определенные деньги, чтобы он спел определенную песню. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда к вашей маме 75-летней приходит женщина и говорит: есть вот такая структура, давайте ваши деньги занесем, будете получать свои доходы каждый день. Таких случаев очень много. Вот здесь уже возникает вопрос с правовой оценкой», — сказал юрист.

С ним согласился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Люди сами виноваты, если верят рекламе, считает политик. Он добавил, что общественность при этом имеет право высказаться, если ее что-то не устраивает.

«Здесь просто общественность должна высказаться по поводу того или иного артиста. Возмущается одна категория людей, а ходит на концерты — другая. Они не совпадают. Если у человека авторитет — Басков, то и жизнь у него такая. Жадная и глупая. Кто же виноват, что ты Баскову доверяешь», — заключил Калашников.