Финалистка «Холостяка» Наталья Горожанова станет мамой

31-летняя Наталья Горожанова, бывшая участника телешоу «Холостяк» с Алексеем Воробьевым, опубликовала на своей странице в Instagram фото с животом. Она находится на последних месяцах беременности. Об этом сообщила «Экспресс газета».

Экс-участница четвертого сезона шоу «Холостяк» беременна. Горожанова оригинально сообщила о своем положении. Наталья устроила пикантную фотосессию и поделилась эротическими кадрами с фанатами.

Бывшая участница шоу позировала в полуобнаженном виде. Ее тело прикрывала лишь белая прозрачная ткань. Будущая мама нежно обнимала округлившийся живот.

«Если бы вы только знали с какой частотой сейчас бьется мое сердце. Точнее уже два сердца», — подписала снимок Наталья.

Признание Натальи стало сюрпризом для ее подписчиков, ведь в последнее время она никак не выдавала свое положение. Теперь фолловеры строят предположения о том, кто же является нынешним избранником Горожановой. Гипотетически им может быть участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев, с которым у нее был роман в 2019 году.