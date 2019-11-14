Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал Бузовой двух дочек

По информации Life.ru, Кинжинов предсказал Бузовой свадьбу в следующем году и рассказал, каким будет ее супруг.

«Совсем скоро она встретит мужчину, и все мы увидим наконец-то свадьбу Бузовой. Возможно, уже в следующем году. Я вижу очень высокого шатена, мужчину с юга, с южным характером», — отметил таролог.

Финалист проекта добавил, что дети у пары появятся не сразу.

«А вот родит Ольга, к сожалению, не сразу. Это будет поздний ребенок. Примерно в 37-38 лет. И это будет девочка. Всего у нее по судьбе две очаровательные девочки подряд», — пояснил он.