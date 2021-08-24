Философ Жан-Люк Нанси умер в возрасте 81 года

Французский философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции. Мужчине был 81 год. Об этом сообщила газета Le Monde.

Мужчина умер накануне вечером, 23 августа. Он родился 26 июля 1940 года недалеко от Бордо во Франции. Он закончил философский факультет университета в Париже в 1962 году. Он занимался изучением трудов Зигмунда Фрейда и Жака Лакана, а также других ярких представителей этой области.

Мужчина являлся профессором философии Страсбургского университета и членом Международного философского колледжа. Его перу принадлежат множество эссе, а также работа Corpus, передали «Известия».