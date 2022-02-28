Гильдия американских киноактеров выбрала лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Артисты, входящие в состав Гильдии американских киноактеров, озвучили список лауреатов премии SAG Awards, выбрав лучшие фильмы и сериалы 2022 года. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на New York Post.

Главный приз — за «Лучший актерский состав» — получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей». Уилл Смит победил в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Король Ричард» режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Приз за «Лучшую женскую роль» получила Джессика Честейн за роль в фильме «Глаза Тэмми Фей».

В категории «Лучший актерский состав драматического сериала» выиграли актеры сериала «Наследники». Призы за лучшую мужскую и женскую роли в сериале получили звезды «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен. В номинации «Лучший актер мини-сериала» победителем стал Майкл Китон за работу в проекте «Ломка».

Ранее стало известно, что в этом году в рамках премии «Оскар» впервые пройдет зрительское голосование.