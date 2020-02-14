Фильм о Началовой выпустят к годовщине ее смерти

Фильм о певице Юлии Началовой покажут к годовщине ее смерти. Многосерийную ленту выпустит Первый канал. Подробности пока не известны.

Представитель певицы Анна Исаева рассказала РИА «Новости», что пока не дан даже анонс.

«Сериал мы ждем к годовщине смерти Юлии. Выйдет на Первом канале, большего сказать не могу», — уточнила она.

Идею снять сериал о Началовой еще в октябре прошлого года одобрила ее семья. В основу сюжета должны были лечь события из жизни певицы.

Юлия Началова выросла в семье профессиональных музыкантов: отец был руководителем ансамбля, а мать — солисткой. В 1991–1992 годах она победила в конкурсе «Утренняя звезда», за время творчества записала несколько альбомов, сыграла в кино и была телеведущей.

Умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет. На фоне других недугов у нее остановилось сердце. Некоторые песни Началовой остались неизданными: их нашли уже после ее смерти.

Публике певица известна своими хитами «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».