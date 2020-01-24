Фильм «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль

Фильм основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф.

Поэтесса Джоанна, главная героиня картины, начинает работать ассистенткой литературного агента. В ее обязанности входит отвечать на письма, которые приходят известному писателю Джерому Сэлинджеру от поклонников.

Образы главных героинь воплотили на экране Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли.

Напомним, Берлинский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 февраля по 1 марта.