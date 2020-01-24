    24 января 2020, 18:01

    Фильм «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль

    Ирина Нагайникова

    Кинокартина Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера» откроет международный Берлинский кинофестиваль, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Variety.

    Фильм основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф.

    Поэтесса Джоанна, главная героиня картины, начинает работать ассистенткой литературного агента. В ее обязанности входит отвечать на письма, которые приходят известному писателю Джерому Сэлинджеру от поклонников.

    Образы главных героинь воплотили на экране Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли.

    Напомним, Берлинский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 февраля по 1 марта.