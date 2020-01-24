24 января 2020, 18:01
Фильм «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Кинокартина Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера» откроет международный Берлинский кинофестиваль, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Variety.
Фильм основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф.
Поэтесса Джоанна, главная героиня картины, начинает работать ассистенткой литературного агента. В ее обязанности входит отвечать на письма, которые приходят известному писателю Джерому Сэлинджеру от поклонников.
Образы главных героинь воплотили на экране Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли.
Напомним, Берлинский кинофестиваль пройдет в этом году с 20 февраля по 1 марта.