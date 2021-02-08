Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева заметили в аэропорту Майами

Отмечается, что у артистов было прекрасное настроение. Киркоров снимал происходящее на видео и публиковал кадры в Stories своего Instagram-аккаунта.

«Вот такой вот дружной компанией с легендарным, с любимым Валерием Яковлевичем мы возвращаемся домой», — поделился с фанатами Филипп Бедросович.

Исполнитель песни «Зайка моя» спросил у 71-летнего коллеги, когда он вновь будет выступать. Леонтьев пояснил, что поедет в тур в конце марта этого года.

«Какой смелый!» — похвалил Валерия Яковлевича Киркоров.

Артисты находились в аэропорту в масках. Кроме этого, на них были солнцезащитные очки. Леонтьев оделся в более строгом стиле, а его 53-летний друг выбрал цветные аксессуары.

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров улетел в Майами вместе со своим хореографом Костей Вечерским и диджеем Екатериной Гусевой. Подписчики артиста заметили, что он близко дружит с танцором и часто проводит с ним время.