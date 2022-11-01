Филипп Киркоров за вопрос о клептомании грубо послал журналиста | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 12:27 Филипп Киркоров за вопрос о клептомании грубо послал журналиста Певец Филипп Киркоров в Санкт-Петербурге послал журналистку «в жопу» за вопрос о воровстве РИА "Новости"

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Подозрения в клептомании так разозлили певца Филиппа Киркорова, что он послал журналиста, который задал ему такой вопрос. Видео показал телеканал «78».

Артист выступил на концерте в Санкт-Петербурге в честь 55-летия БКЗ «Октябрьский». За сценой собрались журналисты, чтобы задать ему вопросы. Сначала Филипп Киркоров рассказывал о плотном гастрольном графике, большом спросе на его концерты и своем желании выступать.

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Затем девушка с микрофоном спросила, привозит ли он что-нибудь из поездок. Подумав, артист ответил, что много всего, например меню.

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«Что только не коллекционировал. Но самое такое задержалось… меню из ресторана разное», — сказал артист.

На уточняющий вопрос «Тырите?» он послал журналистку «в жопу», развернулся и ушел.

Концерт прошел 30 октября. На сцену вышли Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Долина, Игорь Корнелюк, Наташа Королева и другие звезды российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, по информации РИА ФАН, во время выступления расплакался.