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    14 декабря 2020, 09:32

    Филипп Киркоров уволил домработницу, проработавшую у него 30 лет

    Анастасия Калинина

    Звездная домработница Людмила Дороднова проработала на Филиппа Киркорова почти 30 лет. Но полгода назад он решил уволить верного сотрудника. Только недавно женщина решила рассказать об этом, а также поделиться предположениями.

    «Филипп меняет коллектив, возможно, ему кто-то нашептал про меня, а может, он обиделся на что-то. <…> И все равно я Филиппа люблю, он для меня всегда был как ребенок. Поэтому я своих детей и не хотела», — рассказала Дороднова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

    Он также призналась, что всегда говорила артисту только правду, за что он ее и ценил. Но были у сотрудницы и недостатки. По словам Дородновой, она так и не научилась готовить любимый омлет Киркорова. Кроме того, она как-то испортила шелковый халат — неправильно его постирала.

    Киркоров уволил Дороднову в мае этого года. Как она сама сообщила, он, вероятно, на что-то обиделся и просто сказал: «Поезжай к себе». Отправить домработницу на пенсию артист намеревался еще три года назад.

    Женщина считает, что певец мог уволить ее из-за того, что начал подмечать плохое самочувствие Дородновой, тем самым дал ей возможность уйти на отдых. Женщина также не исключает, что могла бы написать книгу о работе на популярного певца, но ей «страшновато».