Филипп Киркоров уволил домработницу, проработавшую у него 30 лет

Звездная домработница Людмила Дороднова проработала на Филиппа Киркорова почти 30 лет. Но полгода назад он решил уволить верного сотрудника. Только недавно женщина решила рассказать об этом, а также поделиться предположениями.

«Филипп меняет коллектив, возможно, ему кто-то нашептал про меня, а может, он обиделся на что-то. <…> И все равно я Филиппа люблю, он для меня всегда был как ребенок. Поэтому я своих детей и не хотела», — рассказала Дороднова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Он также призналась, что всегда говорила артисту только правду, за что он ее и ценил. Но были у сотрудницы и недостатки. По словам Дородновой, она так и не научилась готовить любимый омлет Киркорова. Кроме того, она как-то испортила шелковый халат — неправильно его постирала.

Киркоров уволил Дороднову в мае этого года. Как она сама сообщила, он, вероятно, на что-то обиделся и просто сказал: «Поезжай к себе». Отправить домработницу на пенсию артист намеревался еще три года назад.

Женщина считает, что певец мог уволить ее из-за того, что начал подмечать плохое самочувствие Дородновой, тем самым дал ей возможность уйти на отдых. Женщина также не исключает, что могла бы написать книгу о работе на популярного певца, но ей «страшновато».