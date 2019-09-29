Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
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Киркоров заявил, что в начале лета скинул 12 килограммов, а затем похудел еще.
Певец также упомянул диету, которой придерживается.
«Не жрать. Это диета Майи Плисецкой», — сказал он.
«Без плюшек, без шоколадок, без всего того, что я очень люблю. Без газированных напитков», — поделился Киркоров подробностями.
Отвечая на вопрос, не ударило ли похудение по здоровью, Киркоров заявил, что оно у него «лошадиное».
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Он добавил, что стресс от голода снимает шоппингом.
Ранее СМИ сообщали, что режиссер Константин Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак. Церемония бракосочетания состоялась 13 сентября.
Молодожены приехали в ЗАГС на черном катафалке.
До этого Собчак с 2013 года была в браке с актером Максимом Виторганом. У пары родился сын Платон. Богомолов до 2018 года был женат на актрисе Дарье Мороз.