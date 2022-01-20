Филипп Киркоров поздравил Ольгу Бузову с 36-летием

Сегодня, 20 января, певица и телеведущая Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения. Артистке исполнилось 36 лет. Ольгу поздравили многие селебрити, среди которых оказался и Филипп Киркоров. Об этом сообщили Nation News.

Знаменитость опубликовала праздничный пост в своем Instagram-аккаунте. Она поблагодарила своих родителей за подаренную жизнь, а также написала теплые слова о своих друзьях. Многие поклонники оставили под постом комментарии, пожелав певице больших успехов в карьере и счастья в личной жизни.

«Хочу сказать спасибо родителям за жизнь, настоящим друзьям за то, что всегда рядом … в независимости от ситуации. И, конечно же, Вам! Мои люди, спасибо за поддержку и любовь», — написала певица под своих постом.

Филипп Киркоров также высказался в комментариях. Он назвал Ольгу королевой и поздравил ее с праздником.

«С днем рождения, моя Королева!» — написал певец.

К поздравлениям присоединились также журналистка Алена Жигалова и известный Tik Tok-блогер Аня Покров.