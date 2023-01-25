Знаменитости 25 января 2023, 13:09 Филипп Киркоров потратил около 3 миллионов рублей на свое омоложение РИА «Новости»

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Известный российский певец Филипп Киркоров не скрывает, что поддерживает физическую форму и внешний вид при помощи пластических операций. На свое омоложение король отечественной эстрады потратил около трех миллионов рублей, сообщила бьюти-эксперт и амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич сайту kp.ru.

Недавно певец признался, что сделал пластику живота и смоделировал спортивные кубики на прессе. По оценкам эксперта, такая пластическая процедура Киркорову обошлась примерно в 1,5 миллиона рублей.

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Также Киркоров омолодил внешний вид лица при помощи опущения бровей и блефаропластики. Такое хирургическое вмешательство по коррекции птоза стоит около 350 тысяч рублей. Кроме того, немалые деньги певец потратил и на инъекции филлеров. С учетом всех реабилитационных и анестезиологических процедур Киркоров отдал около трех миллионов рублей за свое омоложение, отметила Ковалевич.