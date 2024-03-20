Знаменитости 20 марта 2024, 17:44 Филипп Киркоров показал подросшего сына Певец Филипп Киркоров вывел в свет 11-летнего сына РИА «Новости»

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Широкая публика впервые за долгое время увидела 11-летнего сына Филиппа Киркорова. Артист взял мальчика на премьеру фильма «Летучий корабль», которая состоялась 19 марта в московском кинотеатре «Октябрь», сообщила «Общественная служба новостей».

Артист появился в костюме от кутюр в расцветке хаки и без перчаток, демонстрируя всем свои новые татуировки. Его сын был одет в черно-белый спортивный костюм. Дочь Киркоров по какой-то причине на премьеру не позвал.

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На закрытый показ пришли известные личности, многие из них — вместе со своими детьми. Среди присутствовавших заметили Юлию Пересильд, Сергея Жукова и Полину Гагарину.

Презентация фильма «Летучий корабль» прошла 10 марта в павильоне «Роснефти». Создатель картины, Илья Учитель, ответил на вопросы зрителей.

Новая работа режиссера — киноадаптация советского мультфильма 1979 года. Романтическая лента появится в прокате 21 марта.