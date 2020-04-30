Филипп Киркоров отпразднует свой день рождения

В этом году Киркорову придется отмечать день рождения в домашних условиях из-за режима самоизоляции в России. Коллеги певца и другие представители российского шоу-бизнеса решили поздравить его в онлайн-формате.

На личной странице композитора и музыканта Игоря Николаева появилось несколько фотографий с артистом. Снимок он сопроводил праздничными пожеланиями.

«Дорогой Филипп! С днем рождения! Он будет уникальным — без гостей и грандиозного праздника, как обычно, а с детками и в семейном кругу! И это кайф! Счастлив поздравить тебя одним из первых (первым не получилось!) с надеждой, что в следующем году ты сможешь быть на моем дне рождения, а я на твоем! Жизнь продолжается! Счастья, Здоровья, Творчества тебе, мой друг!» — написал Николаев.

Певица Валерия не осталась в стороне и тоже опубликовала поздравления Киркорову.

«Филипп, дорогой, с Днем рождения! Вот смотрю на эту фотографию и думаю: так грустно, что закончился наш проект „Маска“, который сделал нас ближе и понятнее друг другу. Ты яркий, умный и талантливый. Я рада, что за столько лет знакомства, открыла в тебе еще больше хорошего. Будь счастлив и здоров!» — отметила артистка.