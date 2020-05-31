Филипп Киркоров освоился в TikTok. Теперь он показал свой огромный гардероб

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров старается не отставать от современных трендов, чтобы быть поближе к молодежи. Он создал аккаунт в TikTok, в котором уже успел показать свой гигантский гардероб.

Хоть все знают, что звезда эстрады любит эпатаж, таких масштабов никто не ожидал даже от Киркорова. В его новой публикации подписчики увидели бесчисленные полки с обувью.

Пользователи не преминули отметить, что у них никогда не было столько обуви, и они ходят каждый день в одно и той же паре ботинок, а хейтеры начали шутить на тему того, что Киркоров живет в подвале «Спортмастера» или складе огромного рынка.

Ранее Филипп Киркоров появился в TikTok и сразу набрал два миллиона фолловеров. Его первое видео было участием в новом челлендже #взеркале и #wipeitdownchallenge. На нем он протирал зеркало и стал королем.