Филипп Киркоров нежно поздравил Ани Лорак с днем рождения

Король эстрады Филипп Киркоров одним из первых опубликовал поздравление в социальной сети Instagram. Артист разместил фотографию с Ани Лорак и подписал ее: «С днем рождения, божественная».

Певица практически сразу отреагировала и поблагодарила Филиппа Киркорова в комментариях.

«Спасибо, мой дорогой!» — написала она.

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После этого артист не остановился и разместил в «сторис» большое количество коллажей из архивных фотографий Ани Лорак. Кадры он дополнил эффектами анимации: летающими сердечками, конфетти, нотами и другими.

Накануне дня рождения Ани Лорак выпустила новую песню «Мы нарушаем». Клип она опубликовала на своем YouTube-канале. Однако реакция поклонников на новый хит была не такой, как она ожидала. Фанаты раскритиковали певицу и назвали композицию бессмысленной и однотипной.