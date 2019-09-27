  • Филипп Киркоров нежно поздравил Ани Лорак с днем рождения

    27 сентября 2019, 17:16

    Анастасия Карпеева

    Ани Лорак отпраздновала 27 сентября день рождения. Артистке исполнился 41 год. С праздником певицу поздравил Филипп Киркоров. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Король эстрады Филипп Киркоров одним из первых опубликовал поздравление в социальной сети Instagram. Артист разместил фотографию с Ани Лорак и подписал ее: «С днем рождения, божественная».

    Певица практически сразу отреагировала и поблагодарила Филиппа Киркорова в комментариях.

    «Спасибо, мой дорогой!» — написала она.

    Филипп Киркоров нежно поздравил Ани Лорак с днем рождения | Изображение 1
    Источник фото: скриншот

    После этого артист не остановился и разместил в «сторис» большое количество коллажей из архивных фотографий Ани Лорак. Кадры он дополнил эффектами анимации: летающими сердечками, конфетти, нотами и другими.

    Накануне дня рождения Ани Лорак выпустила новую песню «Мы нарушаем». Клип она опубликовала на своем YouTube-канале. Однако реакция поклонников на новый хит была не такой, как она ожидала. Фанаты раскритиковали певицу и назвали композицию бессмысленной и однотипной.