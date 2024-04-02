02 апреля 2024, 17:07
Филипп Газманов отказался от фамилии отца
Mash: пасынок Олега Газманова Филипп отказался от его фамилии из-за санкций
Филипп Газманов сменил фамилию знаменитого певца на Муравьев. Предположительно, причиной этого стали санкции ЕС, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, пасынок артиста озадачился сменой фамилии после внесения Олега Газманова в санкционный список ЕС в октябре 2022 года. Филипп взял девичью фамилию матери — теперь он Муравьев.
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Журналисты пояснили, что у Филиппа более 43% акций ООО «Фрейтер». Компания специализируется на грузоперевозках. Ее доход превышает миллиард рублей.
Mash уточнил, что приемный сын Газманова решил отказаться от его фамилии из-за бизнеса. В Едином государственном реестре юрлиц сведения уже поменяли.
Мама Филиппа и Олег Газманов поженились, когда ребенку исполнилось пять лет. В детстве он участвовал в ансамбле «Непоседы», но повзрослев, выбрал карьеру предпринимателя.
В конце февраля власти Австралии ввели санкции против Олега Газманова. В общей сложности под ограничения попали 55 физических и 37 юридических лиц.
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