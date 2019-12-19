«Филипп Бедросович готов платить». Адвокат опроверг продажу квартиры Киркорова за долги

Квартира Филиппа Киркорова, которую суд решил выставить на торги из-за долгов по ипотеке, останется в собственности певца. Он будет погашать кредит, заявил «360» адвокат Киркорова Александр Добровинский. Телеканал выяснил, о каком жилье идет речь.

Таганский суд Москвы обязал исполнителя и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» выплатить латвийскому банку ABLV Bank, находящемуся в стадии ликвидации, 779 тысяч евро (54 миллиона рублей) в счет долгов по ипотеке. Также суд включил в эту сумму пени и штрафы. Для выплаты долга суд постановил продать квартиру Киркорова, находящуюся в ипотечном залоге, сообщало агентство «Москва». Стоимость жилья — 190 миллионов рублей.

Добровинский в беседе с «360» рассказал, что суд вынес решение около недели назад, решение еще не вступило в силу. А за два года до этого Киркоров получил из ABLV Bank письмо, в котором говорилось, что «они больше не могут принимать деньги, и просят их переводить на третьи лица».

Киркоров прекратил платежи, потому что он мог платить только на основании договора, который у него был. Иначе у него были бы проблемы с российским законодательством. Александр Добровинский адвокат

Банк обратился в Таганский суд с иском на четыре миллиона евро при сумме долга в 600 тысяч, уточнил юрист.

«В результате мы отстояли 600 тысяч плюс пени. Впереди еще апелляция, я думаю, что пени и штрафы мы снизим окончательно, но и так победа грандиозная. И Филипп Бедросович готов платить», — добавил адвокат.

Добровинский опроверг сообщение о том, что квартиру певца выставят на торги. Также адвокат рассказал, что речь идет о квартире в Филипповском переулке столицы.

Апартаменты находятся в жилищном комплексе «Филипповский» неподалеку от Арбата. О том, что Киркоров живет в этом ЖК, ранее сообщали СМИ.

Источник фото: карты Google

В этом доме находятся одни из самых дорогих квартир в столице. По версии портала Moneyscanner, ЖК входит в десятку по дороговизне апартаментов.

Домработница певца Людмила Доронова рассказала «360», что Киркоров так и не продал еще одну, двухэтажную квартиру на Земляном Валу. В 2015 году исполнитель хотел выручить за нее 70 миллионов рублей. От апартаментов в Филипповском переулке певец избавляться не намерен.