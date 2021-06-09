Фигуристы Волосожар и Траньков озвучили имя новорожденного сына

Второй ребенок появился у фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По данным «Экспресс-газеты», у пары уже есть дочка Анжелика, а теперь родился сын. Траньков рассказал, как выбиралось имя ребенку.

«Ликуся помогла в выборе имени! Она решила, что он — Теодор, и все! Мы с Таней приняли это решение, тем более, что нам имя очень нравится», — поделился он.

Также Траньков добавил, что сын — копия мамы и сестры. Волосожар рассказала, что уже нашла няню, которая будет ей помогать.

«Понимаю, что Максим часто будет в отъездах, тем более теперь, когда начнется подготовка к Олимпийским играм. Сейчас у нас выработался такой режим, что когда он дома, то полностью берет Анжелику на себя», — добавила она.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Теперь оба берут отпуск, чтобы быть рядом с ребенком в первые месяцы его жизни. Отпуск принца Гарри длиной в пять месяцев — это необычный шаг для члена королевской семьи.