Фигуристку Евгению Медведеву заподозрили в подготовке к свадьбе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в своих соцсетях фотографии в белом платье. Поклонники восхитились образом девушки и одновременно заподозрили ее в том, что она готовится ко свадьбе. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Instagram спортсменки.

На кадрах Медведева предстала в белом платье с декольте, а рядом с ней — болгарский певец Кристиан Костов. Поклонники фигуристки отметили, что они гармонично смотрятся вместе.

«Крис, сделай предложение Жене, будь мужиком!», — написал один из подписчиков.

Некоторые из фанатов спортсменки в комментариях устроили спор по поводу того, с кем Медведева смотрится лучше, с Кристианом Костовым или с Даней Милохиным, с которым Евгения выступала в паре в шоу «Ледниковый период».

Ранее появились слухи о том, что у блогера и фигуристки начался роман. Однако после завершения шоу Медведева и Милохин заявили, что их связывает лишь крепкая дружба.