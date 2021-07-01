Фигуристка Волосожар рассказала об участии в «Ледниковом периоде» во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала о том, каково быть мамой двоих детей. Также спортсменка поделилась впечатлениями об участии в шоу «Ледниковый период» во время беременности. Об этом сообщило агентство «Газета.ru».

Татьяна Волосожар является матерью двоих детей — четырехлетней Анжелики и месячного Теодора. Фигуристка отметила, что дочь с рождения остается активным ребенком. Сын же обладает более спокойным и терпеливым характером, унаследованным от матери.

«Еще будучи в животе, Теодорчик тренировался и выступал на „Ледниковом периоде“ и терпел все мои прыжки и подвыподверты», — прокомментировала спортсменка.

Волосожар отметила, что быть мамой двоих детей — тяжелый труд. Но благодаря помощи супруга Максима Транькова с семейными обязанностями удается справляться.