01 апреля 2022, 14:46
Фигуристка Медведева рассказала о фотосессии для Maxim
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщил NEWS.ru.
Она отметила, что сначала стеснялась, но потом поняла, что в открытых костюмах ее видел весь мир на соревнованиях.
«Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы», — рассказала спортсменка.
Журнал с Медведевой на обложке появится в продаже 1 апреля.