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    01 апреля 2022, 14:46

    Фигуристка Медведева рассказала о фотосессии для Maxim

    Дарья Морозова

    Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Она отметила, что сначала стеснялась, но потом поняла, что в открытых костюмах ее видел весь мир на соревнованиях.

    «Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы», — рассказала спортсменка.

    Журнал с Медведевой на обложке появится в продаже 1 апреля.