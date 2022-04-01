Фигуристка Медведева рассказала о фотосессии для Maxim

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она отметила, что сначала стеснялась, но потом поняла, что в открытых костюмах ее видел весь мир на соревнованиях.

«Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы», — рассказала спортсменка.

Журнал с Медведевой на обложке появится в продаже 1 апреля.