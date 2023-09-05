Знаменитости 05 сентября 2023, 12:38 Фигуристка Медведева подтвердила слухи о романе с коллегой Фигуристка Евгения Медведева подтвердила роман с коллегой Дмитрием Чигиревым РИА «Новости»

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Российская фигуристка и серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева подтвердила, что у нее роман с коллегой — Дмитрием Чигиревым. В эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ она сказала, что на романтических фото и видео в ее соцсетях поклонники видят Чигирева.

Более того, молодой человек пришел на передачу, чтобы поддержать свою возлюбленную. Чигирев находился в зрительном зале, когда к нему обратился ведущий Павел Воля с призывом «не обижать Женю».

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Медведева также публиковала в Сети видео, снятое на Мальдивах. На ролике было видно, как Евгения мило обнимает и целует молодого человека. Его лица видно не было, но пользователи сразу же узнали коллегу фигуристки.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему решила окончить спортивную карьеру. По ее словам, у нее возникли серьезные проблемы со спиной и она не смогла справляться с серьезными физическими нагрузками.

Сейчас она занимается другими проектами, которые, по словам девушки, приносят ей удовольствие. В профессиональный спорт она пока не собирается возвращаться. В 2021 году фигуристка поступила в МГУ, но из-за высокой медийной загруженности не смогла посещать занятия. Девушка заявила, что ей пришлось прекратить учебу из-за нападок вуза. Однако в учебном заведении эти данные опровергли.