Знаменитости 30 августа 2023, 10:24 Фигуристка Горбачева вернулась домой, но отказалась говорить о причине побега РИА «Новости»: фигуристка Горбачева не назвала следователям причину исчезновения Соцсети

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Чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Алина Горбачева после беседы со следователями вернулась домой. Она отказалась объяснить, почему скрывалась от семьи, сообщил источник РИА «Новости».

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла», — заявил он.

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Собеседник агентства раскрыл маршрут девушки. После тренировки в «Чкалов Арене» она ушла в сторону Владимирской церкви, после чего пропала из поля зрения камер видеонаблюдения. Алина Горбачева призналась, что ночь провела в подъезде жилого дома, утром прошлась по кафе и магазинам, а потом решила поспать в кинотеатре на территории ТЦ «Вегас». Там ее обнаружили правоохранители.

По его словам, следователь передал несовершеннолетнюю спортсменку матери.

Хореограф Никита Михайлов и тренер Валерия Егорова опровергли RT версию о том, что перед побегом Алина Горбачева поругалась со своим наставником Софьей Федченко. Девушку разыскивали с 28 августа, привлекли кинолога, катер и волонтеров из отряда «Лиза Алерт». Следком возбудил уголовное дело об убийстве.