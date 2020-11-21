Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Информация об этом появилась в СМИ, сама девушка пока не подтвердила диагноз.

По неподтвержденной информации, спортсменка заразилась коронавирусом, через некоторое время сдала несколько тестов и результаты были отрицательными, передает Telegram-канал Mash. Так как симптомы никуда не уходили, Медведева решила еще раз сдать анализ, который показал у нее наличие SARS-CoV-2. Теперь фигуристка сидит на карантине. В каком состоянии она находится — неизвестно.

Накануне появилась информация, что фигуристка Анна Щербакова пропустит этап серии Гран-при в Москве из-за пневмонии, уточняет RT.

В субботу стало известно, что сын американского президента Дональда Трампа заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции, болезнь протекает без симптомов. Дональду Трампу — младшему 42 года. Он работает в компании отца. Месяц назад СОVID-19 переболел и сам Трамп вместе с женой Меланией и их сыном Бэрроном.