Знаменитости 23 декабря 2022, 10:55 Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на Новый год

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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что все новогодние праздники будет работать. Об этом спортсменка рассказала в интервью сайту teleprogramma.pro.

Перед Новым годом фигуристка примет участие в премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое пройдет в «Лужниках».

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Все новогодние праздники, каждый день со 2-го по 8-е января Медведева будет радовать зрителей на льду в образе героини Дороти.

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