23 декабря 2022, 10:55
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на Новый год
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что все новогодние праздники будет работать. Об этом спортсменка рассказала в интервью сайту teleprogramma.pro.
Перед Новым годом фигуристка примет участие в премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое пройдет в «Лужниках».
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Все новогодние праздники, каждый день со 2-го по 8-е января Медведева будет радовать зрителей на льду в образе героини Дороти.
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