Знаменитости 24 июля 2023, 14:52 Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП с участием такси Фигуристка Медведева рассказала, что угодила в аварию с двумя машинами такси РИА «Новости»

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Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева попала в ДТП. В своем Telegram-канале она рассказала, что в ее автомобиль такси врезалась другая машина. Спортсменка не пострадала.

«В мое такси въехало другое такси. С днем аварий, девочки, с днем аварий, любимые», — обратилась к подписчицам Евгения Медведева.

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В апреле спортсменка рассказала, что решила завершить карьеру из-за проблем со спиной. Она призналась, что испытывала серьезные боли — они мешали справляться с физическими нагрузками, в ситуацию пришлось вмешаться врачам.

Позже фигуристка заявила, что ей пришлось закончить обучение в МГУ из-за «наездов» за «желтушный заголовок». В вузе информацию опровергли и добавили, что Медведева пропускала занятия из-за медийной загруженности — это и стало истинной причиной для прекращения обучения.

Евгения Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Она дважды выигрывала серебряные медали на Олимпиаде 2018 года, выигрывала золотые и бронзовые награды на чемпионатах мира и Европы.