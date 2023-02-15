Знаменитости 15 февраля 2023, 18:57 Фигуристка Алина Загитова спела в дуэте с Zivert

Читать 360tv в

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова дебютировала в качестве певицы и выступила в дуэте с популярной исполнительницей Zivert. Об этом сообщило РИА ФАН.

Загитова и Zivert выступили в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в столице в День святого Валентина.

Реклама

Отмечается, что обе девушки предстали перед зрителями в ярко-красных нарядах. Они исполнили песню Credo из репертуара Zivert.

Реклама