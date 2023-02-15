15 февраля 2023, 18:57
Фигуристка Алина Загитова спела в дуэте с Zivert
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова дебютировала в качестве певицы и выступила в дуэте с популярной исполнительницей Zivert. Об этом сообщило РИА ФАН.
Загитова и Zivert выступили в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в столице в День святого Валентина.
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Отмечается, что обе девушки предстали перед зрителями в ярко-красных нарядах. Они исполнили песню Credo из репертуара Zivert.
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Алина Загитова
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