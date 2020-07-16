16 июля 2020, 18:18
Фигуристка Александра Трусова показала снимки с летнего отдыха
Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании нынешнего года Александра Трусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с отдыха.
«Наслаждаюсь летом дома», — написала спортсменка под снимком.
16-летняя девушка пожелала своим подписчикам теплых дней и хорошего настроения.
В межсезонье фигуристка перешла из группы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе к чемпиону Олимпийских игр 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгению Плющенко.