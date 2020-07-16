Фигуристка Александра Трусова показала снимки с летнего отдыха

«Наслаждаюсь летом дома», — написала спортсменка под снимком.

16-летняя девушка пожелала своим подписчикам теплых дней и хорошего настроения.

В межсезонье фигуристка перешла из группы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе к чемпиону Олимпийских игр 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгению Плющенко.