Знаменитости 10 июля 2023, 17:43 Фигуриста Костомарова первые засняли на видео после выписки из больницы Super: появились первые кадры с фигуристом Костомаровым за пределами больницы

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые попал на видео после выписки из больницы. Кадры опубликовало издание Super.

Спортсмена засняли на улице вместе с его женой Оксаной Домниной. На записи видно, что пара идет в сторону дома, супруга несет пакеты, открывает двери в подъезд. Семья при этом выглядит дольно счастливой.

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Поклонники поддержали чемпиона. В комментариях под роликом они оставили много теплых слов.

«Суперчеловек»;

«Вот это воля к жизни! Одним словом — спортсмен. Осталось протезы кистей освоить. Но это ему точно по плечу!»

«Молодец, Роман! Сильный человек! И жена у него замечательная. Преданная и любящая женщина», — комментировали читатели.

Как пишет издание, сейчас Оксана сама водит машину и во всем помогает мужу. Пока фигурист был в больнице, она практически не отходила от него, а когда у мужчины началась реабилитация — всячески поддерживала.

Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. На фоне болезни у спортсмена развилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать фигуристу голени ног и кисти рук. Выписали спортсмена в июле — спустя 175 дней, мужчине установили протезы. Костомаров отмечал, что ему пришлось бороться со смертью, он многое потерял, но благодаря работе врачей и медперсонала выжил.