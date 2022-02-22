Фигурист Костомаров поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска»

Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу «Маска», в котором знаменитости выступают в костюмах, скрывающих их личность. Впечатлениями от участия он поделился с ИА Nation News.

«Возможно, я пел хуже, чем другие участники. Но это прикольный опыт», — сказал фигурист.

Костомаров выступал шоу в костюме Пса, и члены жюри так и не смогли его узнать. Судьи проекта — Тимур Родригез, Тимур Батрутдинов и Регина Тодоренко — делали разные предположения, но ни одно из них не оказалось верным.

«Я старался сделать все, что мог. Меня так и не узнали. Члены жури перечислили всех. Называли разные варианты, среди которых был Богдан Титомир, различные рэперы. Но меня никто не узнал. Мне понравилось. Я рад, что меня не рассекретили», — рассказал Костомаров.