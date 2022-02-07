Фигурист Ягудин рассказал, что радовался падению Плющенко на Олимпиаде в 2002 году

Чемпион по фигурному катанию Олимпиады 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что радовался провалам соперников во время игр, в том числе падению на лед фигуриста Евгения Плющенко. Такой секрет он раскрыл в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!» — откровенно поделился он.

Ягудин отметил, что хотел бы, чтобы спортивные успехи одерживали все. А еще выразил желание, чтобы спортсмены победили в драматичной истории, и в их борьбе было больше эмоций.

Ягудин забрал золотую медаль в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в 2022 году в Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко тогда занял второе место.

В 2022 году на Олимпиаде золото в программе одиночного катания взял Марк Кондратюк. В женском одиночном катании награду высшей пробы забрала Камила Валиева.

Теперь в коллекции сборной ОКР на играх в Китае шесть медалей: по две каждой пробы.