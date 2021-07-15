15 июля 2021, 20:49
Фигурист Браун рассказал о своей дружбе с Медведевой
Американский фигурист Джейсон Браун рассказал о своей дружбе с российской фигуристой Евгенией Медведевой. Об этом сообщила «Газета.ru».
Он рассказал, что они познакомились в группе Брайана Орсера в Канаде. Браун уточнил, что них со спортсменкой прекрасные отношения, которые очень ему помогли.
«Мы многому научись друг у друга, и это нас очень сблизило», — поделился он.
Также спортсмен добавил, что помогал Медведевой учить английский язык.