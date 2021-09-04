Фигурист Авербух рассказал о победе своей бывшей жены над алкоголизмом

Фигурист Илья Авербух запостил в Instagram фото со своей экс-супругой Ириной Лобачевой и тренером Натальей Линичук. Подписчики начали писать в комментариях о пропитом лице Лобачевой и ее проблемах с алкоголем. Авербух заступился за бывшую жену и сообщил, что она победила зависимость от спиртного и сейчас ведет здоровый образ жизни.

«Мы это уже победили. Ира в хорошей форме и много работает — тренирует. Прошу уважения!» — написал Авербух.

В этой публикации фигурист поблагодарил Линичук за воспитание и выразил ей уважение за труд и поддержку. Так он отреагировал на то, что тренер на днях позвонила ему, чтобы поздравить с рождением сына.

В середине августа стало известно, что жена Авербуха — актриса Елизавета Арзамасова — родила ему сына. Тогда фигурист сообщил, что жена чувствует себя хорошо, а мальчик появился на свет настоящим богатырем весом три килограмма 800 граммов и ростом 53 сантиметра.