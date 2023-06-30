Знаменитости 30 июня 2023, 18:25 Фигурист Авербух рассказал, как складываются его отношения с актрисой Арзамасовой Фигурист Авербух заявил, что при возможности сделал бы свою жену Арзамасову бессмертной

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Несмотря на слухи о расставании, пара Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой счастлива в отношениях. Фигурист даже заявил о том, что сделал бы свою супругу бессмертной при возможности. Об этом сообщили «Дни.ру».

Интервьюер задал Авербуху вопрос о том, кому бы он отдал таблетку бессмертия, если бы она у него была. Он без замедления ответил, что отдал бы ее своей жене.

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«Искренне бы отдал, потому что это ангельский человек», — отметил Авербух.