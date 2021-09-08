Фиби Уоллер-Бридж отказалась от роли в сериале «Мистере и миссис Смит»

Актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж отказалась от главной роли в сериале «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщил Deadline.

Многие предполагают, что актриса не смогла найти общий язык с создателями сериала относительно творческого подхода. При этом исполнитель главной мужской роли Дональд Гловер решил остаться в проекте. Он выступит также в качестве соавтора и исполнительного продюсера шоу. Создатели проекта объявят дополнительный кастинг для поиска новой претендентки на роль миссис Смит, передала «Газета.ru».

Дата премьеры нового сериала, режиссером которого выступает Франческа Слоун, назначена на 31 декабря 2022 года. Оригинальная картина «Мистер и миссис Смит» Дага Лаймана появилась на экранах в 2005 году. Картина посвящена необычной истории любви двух киллеров, которые однажды получают заказы друг на друга. Главные роли в оригинальной картине исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Ранее Бред Питт поделился подробностями интимной жизни с Анджелиной Джоли. Он рассказал о том, что во время брака их любимым местом для секса был каменный грот.