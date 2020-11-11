Фетисов: у Айртона нет коронавируса

По данным RT, Фетисов уточнил, что спортсмен сейчас находится в расположении клуба. Он сдал два теста на коронавирус, оба они отрицательные.

«У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную», — рассказал он.