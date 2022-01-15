Фермер Олег Сирота рассказал, как ему удалось похудеть

Фермер Олег Сирота рассказал, как ему удалось сбросить вес. Он скинул 25 килограммов.

Об этом он сам рассказал в программе «Дайте сказать». Сирота признался, что начал худеть еще 2,5 года назад. Раньше он не выкладывал фото в открытой одежде, поэтому похудение не бросалось в глаза. Изначально мужчина начал терять вес на фоне стресса: из-за развода и проблем на работе. В тот момент он весил 115 килограммов, и врач обнаружил у него проблемы со здоровьем.

«Не понимал, как вылезти из сложной ситуации, и я начал ходить пешком из сыроварни домой, мне там километров восемь через лес. Потом стал на велике ездить, и так у меня прошел год», — объяснил Сирота.

После он осознанно уменьшил количество еды и добавил еще физических нагрузок. Потом Сирота разговаривал с психологом, и тот помог понять, что все это время он заедал стресс. Это осознание помогло ему перестать переедать.