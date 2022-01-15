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    15 января 2022, 16:20

    Фермер Олег Сирота рассказал, как ему удалось похудеть

    Дарья Морозова

    Фермер Олег Сирота рассказал, как ему удалось сбросить вес. Он скинул 25 килограммов.

    Фермер Олег Сирота рассказал, как ему удалось похудеть

    Об этом он сам рассказал в программе «Дайте сказать». Сирота признался, что начал худеть еще 2,5 года назад. Раньше он не выкладывал фото в открытой одежде, поэтому похудение не бросалось в глаза. Изначально мужчина начал терять вес на фоне стресса: из-за развода и проблем на работе. В тот момент он весил 115 килограммов, и врач обнаружил у него проблемы со здоровьем.

    «Не понимал, как вылезти из сложной ситуации, и я начал ходить пешком из сыроварни домой, мне там километров восемь через лес. Потом стал на велике ездить, и так у меня прошел год», — объяснил Сирота.

    После он осознанно уменьшил количество еды и добавил еще физических нагрузок. Потом Сирота разговаривал с психологом, и тот помог понять, что все это время он заедал стресс. Это осознание помогло ему перестать переедать.