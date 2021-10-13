Феофанова поделилась воспоминаниями о Крамарове

Актриса Ирина Феофанова поделилась воспоминаниями о своем коллеге Савелии Крамарове. Сегодня советскому и американскому киноактеру, заслуженному артисту РСФСР могло бы исполниться 87 лет, сообщило РИА ФАН.

Она рассказала, что они вместе снимались в фильме «Русский бизнес», и актриса лично убедилась, какой Крамаров талантливый.

«Он мастерски делал актерские гротесковые отыгрыши. Великолепно умел пользоваться своим лицом. Это видно по фильмам», — уточнила Феофанова.

Она добавила, что в тот период Крамаров снимался в США, поэтому некоторые организационные в российских съемках его очень удивляли. Например, то, что всех актеров отвозили на съемку в одной машине и забирали их по очереди.

«Мне было интересно увидеть его реакцию на эти отличия», — подчеркнула Феофанова.

Она добавила, что успела пообщаться с Крамаровым. Он много рассказывал о своей семье и жизни в США. По словам актрисы, его абсолютно устраивала его жизнь, даже несмотря на то, что за границей он был не так знаменит, как в России.

«Я не увидела в нем сожаления», — заключила Феофанова.