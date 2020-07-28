Феминистка объяснила смысл жалоб Фоменко на женский харассмент

Феминистка из Санкт-Петербурга Ольга Липовская объяснила, в чем заключается смысл жалоб актера Николая Фоменко на женский харассмент.

Фоменко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором в юмористическом контексте признался, что подвергался сексуальным домогательствам со стороны педагога по черчению. По словам Липовской, к этому обращению нужно отнестись без лишней серьезности, пишет ИА Nation News.

«Он предложил отнестись к этому с юмором. Надо понимать, что „харассят“ не только девочек, но и мальчиков, это правда. Он не стал сумасшедшим или жертвой на всю жизнь. Если мы будем всю жизнь изображать из себя жертву и требовать мести и возмездия, тогда мы просто перестанем быть людьми», — заявила Липовская.

Она призвала людей не утрачивать «широту взглядов и чувство юмора». Как считает Липовская, жертвами могут быть не только женщины. Феминистку расстраивает чрезмерное увлечение позицией жертвы со стороны тех, кто обозревает тему харассмента.