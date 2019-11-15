Фелтон усомнился в воссоединении оригинального каста «поттерианы» для съемок в «Проклятом дитя»
Британский актер Том Фелтон, запомнившийся ролью Драко Малфоя в серии фильмов по «Гарри Поттеру», признался, что не верит в воссоединение оригинального актерского состава для съемок в новой картине по вселенной «поттерианы». Артиста процитировала «Газета.ru».
По данным издания, речь шла об участии в съемках киноадаптации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая по сути является восьмой частью саги и продолжает события оригинальной серии. В прошлом году эту пьесу поставили в театре.
«Я думаю, восемь уже снятых фильмов были восхитительными и мы сделали все, что могли», — напомнил Фелтон.