Фелтон усомнился в воссоединении оригинального каста «поттерианы» для съемок в «Проклятом дитя»

По данным издания, речь шла об участии в съемках киноадаптации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая по сути является восьмой частью саги и продолжает события оригинальной серии. В прошлом году эту пьесу поставили в театре.

«Я думаю, восемь уже снятых фильмов были восхитительными и мы сделали все, что могли», — напомнил Фелтон.