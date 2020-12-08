Звезду «Черной пантеры» затравили в соцсетях за фейк про вакцину

Исполнительницу одной из главных ролей в фильме «Черная пантера» Летишу Райт затравили в социальных сетях за то, что она опубликовала ролик про вакцину от коронавируса.

В нем ведущий говорит, что никогда не понимал, как работают вакцины с точки зрения медицины, и поэтому он относится к ним скептически.

Пользователи тут же набросились на актрису за то, что она опубликовала видео с непроверенной информацией, которое может ввести кого-то в заблуждение.

Она попыталась оправдаться тем, что просто хотела узнать о составе препарата.

«Если твое мнение не совпадает с общепринятым, ты задаешь вопросы и пытаешься думать своей головой, тебя не принимают <…> Я выложила этот ролик только потому, что меня беспокоит состав вакцины, и мне хочется понять, что вводят в наши организмы», — сказала актриса.

Но ее поклонников такое объяснение не устроило. В итоге ей пришлось удали аккаунты в Instagram и Twitter, сообщает NME.

Пользователи до сих пор обсуждают это и осуждают актрису за то, что она опубликовала фейк.

«360» писал про российского блогера, которого оштрафовали на 400 тысяч рублей за фейки. Он убеждал, что коронавирус убивает только евреев и армян.